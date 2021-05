Letta: «Dote ai diciottenni tassando i super ricchi» (Di giovedì 20 maggio 2021) Enrico Letta va alla guerra della tassa di successione. Con la proposta di una Dote da 10mila euro per tutti i 18enni, da finanziare tassando le successioni sopra i 5 milioni di euro. Una proposta che mira a togliere qualcosa alla rendita, all’1% dei più ricchi, per raggiungere circa 280mila ragazzi di ceto medio basso, la metà del totale. E aiutarli a pagare gli studi, l’affitto di casa, o l’avvio di una attività in proprio. MA IL PRIMO IMPATTO non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 20 maggio 2021) Enricova alla guerra della tassa di successione. Con la proposta di unada 10mila euro per tutti i 18enni, da finanziarele successioni sopra i 5 milioni di euro. Una proposta che mira a togliere qualcosa alla rendita, all’1% dei più, per raggiungere circa 280mila ragazzi di ceto medio basso, la metà del totale. E aiutarli a pagare gli studi, l’affitto di casa, o l’avvio di una attività in proprio. MA IL PRIMO IMPATTO non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MediasetTgcom24 : Letta: 'Dote ai 18enni pagata con la tassa di successione dei ricchi' | Draghi lo gela: 'Non è il momento di toglie… - Agenzia_Ansa : Draghi stoppa Letta sulla tassa di successione. Il segretario del Pd pensa a una 'dote per i diciottenni pagata dal… - HuffPostItalia : Letta: 'Dalla tassa di successione una dote per i giovani' - Claudia19485227 : RT @Qua_Agatha: Per #Letta ai 18enni dovremmo dare la #dote finanziata dalla tassa di successione dei ricchi... Un'esca per acchiappare i… - gyomax8 : #tassadisuccessione proposta di #Letta con scapaccione di #Draghi. Un altro paio di proposte peregrine ed arriva un… -