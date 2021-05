Kane conferma di voler lasciare il Tottenham: “Non voglio rimpianti nella mia carriera” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il capitano della nazionale inglese e del Tottenham, Harry Kane, in una chiacchierata con Gary Neville per ‘The Overlap di SkyBet’, ha ammesso di voler lasciare gli Spurs a fine stagione, aggiungendo che la proprieta’ potrebbe finalmente accontentarlo anche per fare cassa: “Sono arrivato a un bivio della mia carriera. Abbiamo un buon rapporto con il presidente Levy, sono in questo club da 16 anni, quindi credo che ci siano le basi per una buona chiacchierata e per fare il punto della situazione. Non voglio arrivare alla fine della mia carriera con tanti rimpianti – spiega Kane – voglio dare il meglio di me e non ho mai detto che sarei rimasto al Tottenham a vita, nè ho detto che voglio ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Il capitano della nazionale inglese e del, Harry, in una chiacchierata con Gary Neville per ‘The Overlap di SkyBet’, ha ammesso digli Spurs a fine stagione, aggiungendo che la proprieta’ potrebbe finalmente accontentarlo anche per fare cassa: “Sono arrivato a un bivio della mia. Abbiamo un buon rapporto con il presidente Levy, sono in questo club da 16 anni, quindi credo che ci siano le basi per una buona chiacchierata e per fare il punto della situazione. Nonarrivare alla fine della miacon tanti– spiegadare il meglio di me e non ho mai detto che sarei rimasto ala vita, nè ho detto che...

