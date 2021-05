Il retroscena di Baggio | ' Ecco come è nata l' idea del codino'

(Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA - Esce mercoledì 26 maggio, su Netflix, il documentario " Il Divin" dedicato a Roberto. Per presentarlo, la leggenda del calcio italiano ha parlato in conferenza stampa. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Baggio

Labaro Viola

Nel corso del documentario vengono approfondite tre fasi della carriera di, quelle nella Fiorentina, in Nazionale e al Brescia: " Sono stati tre capitoli importantissimi della mia vita, però ...' L'uomo dietro il campione' di Diodato Grande attesa per Il Divin Codino , il biopic su Robertoin uscita su Netflix il 26 maggio. Il biopic racconterà idella vita privata e della ...Inevitabile affrontare il discorso del rigore sbagliato contro il Brasile : Il discorso non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso ...Il 26 maggio uscirà Il Divin Codino, il film su Roberto Baggio che sarà disponibile su Netflix e di cui è già stato diffuso il trailer. Ma è nelle sequenze finali la vera sorpresa: qui, gli stessi Bag ...