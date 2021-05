Il principe Harry negli Stati Uniti è «tutt’altro che felice» (Di giovedì 20 maggio 2021) Il principe Harry è «tutt’altro che felice» negli Stati Uniti. «Cerca disperatamente di persuadersi di aver trovato la felicità». Ma così non è. Ne è convinto l’esperto reale Duncan Larcombe, autore fra l’altro di Prince Harry: The Inside Story. L’esperto, dopo aver analizzato tutte le interviste rilasciate negli ultimi tempi dai Sussex (compresa la più recente, quella in cui Harry ha paragonato la vita di corte a «una via di mezzo tra uno zoo e unTruman show»), ha spiegato a Closer che «le persone serene non criticano, non creano polemiche. Piuttosto cercano di fare ammenda, di trovare pace». Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Il principe Harry è «tutt’altro che felice» negli Stati Uniti. «Cerca disperatamente di persuadersi di aver trovato la felicità». Ma così non è. Ne è convinto l’esperto reale Duncan Larcombe, autore fra l’altro di Prince Harry: The Inside Story. L’esperto, dopo aver analizzato tutte le interviste rilasciate negli ultimi tempi dai Sussex (compresa la più recente, quella in cui Harry ha paragonato la vita di corte a «una via di mezzo tra uno zoo e unTruman show»), ha spiegato a Closer che «le persone serene non criticano, non creano polemiche. Piuttosto cercano di fare ammenda, di trovare pace».

