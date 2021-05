Il caffè delle 15.00 (Di giovedì 20 maggio 2021) (Milano 20 maggio 2021) - Incontro con Alessandro Lazzaroni, General Manager and CEO Italy di Burger King Venerdì 21 maggio 2021, ore 15.00 Milano, 20 Maggio 2021 - Con grande entusiasmo il Centro Studi Borgogna inaugura la nuova rubrica “”: 30 minuti in compagnia di esperti, imprenditori, uomini delle Istituzioni e giuristi in altissimo livello che si racconteranno sui nostri canali social – Facebook e YouTube - insieme all'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. Venerdì 21 maggio la Rubrica ospiterà il Dott. Alessandro Lazzaroni, General Manager and CEO Italy di Burger King SEE. In 30 minuti Alessandro Lazzaroni racconterà la sua esperienza lavorativa, l'evoluzione della sua carriera – dagli studi universitari sino ad oggi – e coglierà l'occasione per dare dei consigli ai giovani che intendono affacciarsi al mondo legato al Food. Un mondo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) (Milano 20 maggio 2021) - Incontro con Alessandro Lazzaroni, General Manager and CEO Italy di Burger King Venerdì 21 maggio 2021, ore 15.00 Milano, 20 Maggio 2021 - Con grande entusiasmo il Centro Studi Borgogna inaugura la nuova rubrica “”: 30 minuti in compagnia di esperti, imprenditori, uominiIstituzioni e giuristi in altissimo livello che si racconteranno sui nostri canali social – Facebook e YouTube - insieme all'Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna. Venerdì 21 maggio la Rubrica ospiterà il Dott. Alessandro Lazzaroni, General Manager and CEO Italy di Burger King SEE. In 30 minuti Alessandro Lazzaroni racconterà la sua esperienza lavorativa, l'evoluzione della sua carriera – dagli studi universitari sino ad oggi – e coglierà l'occasione per dare dei consigli ai giovani che intendono affacciarsi al mondo legato al Food. Un mondo, ...

Advertising

lifestyleblogit : Il caffè delle 15.00 - - Rayorebeld : RT @lloucin: C'e' profumo di felicità e di caffè, in casa. Quella felicità appena percettibile ma rassicurante delle piccole cose, E l'ani… - artichyvn : ma il caffè delle macchinette della mia scuola è buono wow - Amrita86044234 : RT @lloucin: C'e' profumo di felicità e di caffè, in casa. Quella felicità appena percettibile ma rassicurante delle piccole cose, E l'ani… - AuLuCaRo : RT @lloucin: C'e' profumo di felicità e di caffè, in casa. Quella felicità appena percettibile ma rassicurante delle piccole cose, E l'ani… -

Ultime Notizie dalla rete : caffè delle GRAMMICHELE: CARABINIERI SCOPRONO 4 FURBETTI DEL CARTELLINO, UNA TIMBRAVA E POI ANDAVA VIA CON L'AMANTE ... a bordo dell'autovettura di una delle due, preoccuparsi della quotidiana spesa alimentare, ovvero dilungarsi in lunghi caffè con annessa appassionata conversazione o anche quel dipendente che, ...

GIORNATA MONDIALE DELLA LEGALITA' " NCO le radici del male, tavola rotonda aperta agli studenti al Caffè letterario di Ortensia 09:47:40 Venerdì 21 maggio alle 18:30, in occasione della Giornata Mondiale della Legalità, si terrà una edizione straordinaria del "Caffè Letterario di Ortensia" delle avvocate Giovanna Barca, Francesca della Ratta e Fiorentina Orefice in diretta streaming su Facebook. Questa volta il dibattito partirà dal libro "NCO - Le radici ...

Calco | Nuove dimissioni in Pro Loco: lascia la presidente Ramona Panzeri Lecco Notizie ... a bordo dell'autovettura di unadue, preoccuparsi della quotidiana spesa alimentare, ovvero dilungarsi in lunghicon annessa appassionata conversazione o anche quel dipendente che, ...09:47:40 Venerdì 21 maggio alle 18:30, in occasione della Giornata Mondiale della Legalità, si terrà una edizione straordinaria del "Letterario di Ortensia"avvocate Giovanna Barca, Francesca della Ratta e Fiorentina Orefice in diretta streaming su Facebook. Questa volta il dibattito partirà dal libro "NCO - Le radici ...