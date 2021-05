Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone reagisce con orgoglio e non si arrende. Lo Zoncolan sarà lo spartiacque (Di giovedì 20 maggio 2021) La delusione di ieri, con quegli ultimi cinque chilometri di grandissima sofferenza, non è andata giù a lui e a tutta la Trek-Segafredo. Dopo un inizio di Giro d’Italia 2021 eccezionale, infatti, Giulio Ciccone nell’undicesima tappa si è dovuto arrendere alla fatica, perdendo quasi due minuti da uno scatenato Egan Bernal nella frazione che portava a Montalcino. Il giorno di riposo e la non abitudine a disputare un Grande Giro come uomo di classifica hanno sicuramente influito. L’abruzzese fino all’ultima scalata al Passo del Lume Spento era stato praticamente perfetto: sempre attaccato alle ruote dei migliori in salita, sempre pronto a rilanciare. Non è assolutamente tutto chiuso, almeno in chiave podio, visto che la vittoria di Bernal, almeno ad oggi, sembra essere ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) La delusione di ieri, con quegli ultimi cinque chilometri di grandissima sofferenza, non è andata giù a lui e a tutta la Trek-Segafredo. Dopo un inizio dieccezionale, infatti,nell’undicesima tappa si è dovutore alla fatica, perdendo quasi due minuti da uno scatenato Egan Bernal nella frazione che portava a Montalcino. Il giorno di riposo e la non abitudine a disputare un Grandecome uomo di classifica hanno sicuramente influito. L’abruzzese fino all’ultima scalata al Passo del Lume Spento era stato praticamente perfetto: sempre attaccato alle ruote dei migliori in salita, sempre pronto a rilanciare. Non è assolutamente tutto chiuso, almeno in chiave podio, visto che la vittoria di Bernal, almeno ad oggi, sembra essere ...

