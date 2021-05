Finge un omicidio durante la lezione in Dad: denunciato uno studente dell’Università di Salerno (Di giovedì 20 maggio 2021) Un 20enne di Salerno ha inscenato un omicidio durante il collegamento in dad con il professore e altri studenti universitari innescando il panico. Il ragazzo, iscritto all’Università degli Studi di Salerno, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di procurato allarme. A lanciare l’allarme agli uomini dell’Arma è stato il professore in collegamento dalla sua abitazione di Roma. Il docente dal video si è accorto che nella stanza dove si trovava lo studente si era introdotta una persona incappucciata, che poi ha finto di ucciderlo con un colpo di pistola. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso in breve tempo di ricostruire la vicenda e di accertare che si fosse trattato soltanto di uno scherzo di cattivo gusto. Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Un 20enne diha inscenato unil collegamento in dad con il professore e altri studenti universitari innescando il panico. Il ragazzo, iscritto all’Università degli Studi di, è statodai carabinieri con l’accusa di procurato allarme. A lanciare l’allarme agli uomini dell’Arma è stato il professore in collegamento dalla sua abitazione di Roma. Il docente dal video si è accorto che nella stanza dove si trovava losi era introdotta una persona incappucciata, che poi ha finto di ucciderlo con un colpo di pistola. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso in breve tempo di ricostruire la vicenda e di accertare che si fosse trattato soltanto di uno scherzo di cattivo gusto.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato - AvvMennillo : Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato - AvvMennillo : Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato - Global16938439 : RT @Corriere: Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato - Corriere : Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Finge omicidio Finge un omicidio durante la videolezione, studente di Salerno nei guai Uno scherzo - se così si può definire - di vero e proprio cattivo gusto, quello messo in scena da uno studente universitario di Salerno. Mentre era in videolezione, infatti, il giovane ha simulato ...

Salerno, studente simula omicidio mentre è in Dad: denunciato Uno studente universitario di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Salerno per procurato allarme. Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha simulato un omicidio mentre era collegato in videolezione con il proprio docente. A lanciare l'allarme è stato proprio il professore che era collegato dalla sua abitazione di Roma: improvvisamente nella stanza in ...

Salerno, studente finge omicidio durante lezione in Dad: “Volevo spaventare quelli del mio corso” L'Occhio di Salerno Salerno, studente finge omicidio durante lezione in Dad: “Volevo spaventare quelli del mio corso” Studente Unisa finge omicidio in Dad, 27enne denunciato con l'accusa di procurato allarme dopo la segnalazione ai carabinieri ...

Salerno, studente finge omicidio nel corso della lezione online: denunciato Momenti di paura per un professore che, durante lo svolgimento di una lezione online, ha assistito ad un simulazione di omicidio da parte di uno studente universitario di 20 anni. Nel corso della lezi ...

Uno scherzo - se così si può definire - di vero e proprio cattivo gusto, quello messo in scena da uno studente universitario di Salerno. Mentre era in videolezione, infatti, il giovane ha simulato ...Uno studente universitario di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Salerno per procurato allarme. Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha simulato unmentre era collegato in videolezione con il proprio docente. A lanciare l'allarme è stato proprio il professore che era collegato dalla sua abitazione di Roma: improvvisamente nella stanza in ...Studente Unisa finge omicidio in Dad, 27enne denunciato con l'accusa di procurato allarme dopo la segnalazione ai carabinieri ...Momenti di paura per un professore che, durante lo svolgimento di una lezione online, ha assistito ad un simulazione di omicidio da parte di uno studente universitario di 20 anni. Nel corso della lezi ...