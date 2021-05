Fincantieri con Comau per innovare processi produttivi grazie a robotica (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Fincantieri e Comau hanno sottoscritto una lettera di intenti per lo sviluppo di soluzioni robotizzate prototipali per la saldatura dell’acciaio, e successivamente per la realizzazione delle relative serie di macchine, da destinare inizialmente agli stabilimenti di Fincantieri. L’accordo è stato firmato da Paolo Carmassi, CEO di Comau, e Fabio Gallia, Direttore generale di Fincantieri. Il primo progetto congiunto, per il quale i dettagli operativi sono in via di perfezionamento e i test presso i siti di Fincantieri sono previsti nella prima metà del 2022, riguarderà un robot-veicolo di saldatura, composto da un robot antropomorfo e da un veicolo cingolato, che sarà guidato per mezzo di un sistema a controllo remoto. Fincantieri e Comau ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –hanno sottoscritto una lettera di intenti per lo sviluppo di soluzioni robotizzate prototipali per la saldatura dell’acciaio, e successivamente per la realizzazione delle relative serie di macchine, da destinare inizialmente agli stabilimenti di. L’accordo è stato firmato da Paolo Carmassi, CEO di, e Fabio Gallia, Direttore generale di. Il primo progetto congiunto, per il quale i dettagli operativi sono in via di perfezionamento e i test presso i siti disono previsti nella prima metà del 2022, riguarderà un robot-veicolo di saldatura, composto da un robot antropomorfo e da un veicolo cingolato, che sarà guidato per mezzo di un sistema a controllo remoto....

