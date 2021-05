Ecco Kobo Elipsa | il primo ebook reader di Rakuten da 10” con pennino per prendere appunti a mano

Advertising

Digital_Day : Kobo Elipsa non è il solito eBook reader: ha un pennino e permettere di prendere appunti sui libri o scrivere nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Kobo

DDay.it - Digital Day

Festa della mamma 2021, regali fai da te:5 idee Lettore e - book Un'ottima idea regalo per ... In commercio se ne trovano di diverse marche " dai Kindle di Amazon aidi Mondadori " e diversi ...... individuare i circuiti di self publishing più adatti (non c'è solo Amazon, bensì anchee Lulu)...dunque che serve un allenatore, una guida che aiuti a impostare le manovre per quella ...