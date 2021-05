Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Venerdì 21 Maggio 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Ariete questa potrebbe essere l’ultima giornata positiva di questa settimana perché da domani potrebbero iniziare i problemi. Gemelli se state lavorando ad un progetto, oggi potreste trovarvi in difficoltà. Bilancia Venere sarà in una buona posizione e da domani le cose andranno ancora meglio in amore. Ecco le previsioni dell’Oroscopo del Giorno Venerdì 21 Maggio Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Ariete questa potrebbe essere l’ultima giornata positiva di questa settimana perché da domani potrebbero iniziare i problemi. Gemelli se state lavorando ad un progetto, oggi potreste trovarvi in difficoltà. Bilancia Venere sarà in una buona posizione e da domani le cose andranno ancora meglio in amore. Ecco le previsioni dell’del Giorno21

Advertising

NicolaPorro : Un lettore ci racconta tutti i suoi dubbi, peraltro molto condivisibili, sul #ddlzan ?? - NicolaPorro : Per #Conte, è urgente approvare il #DDLZan: a sentirlo, l'Italia è una specie di Arabia Saudita. Ma i numeri cosa d… - MarcelloLyotard : @ElBuscadero Vabbè ma non hanno il senso minimo di cosa sta accadendo. Dicono cose tipo 'Io il vaccino non lo facci… - LOUISVMERCURY : @hugmenowzayn non li ascoltare non sanno cosa dicono - xelestyles : RT @onvlasttime: ma i professori che alla fine di un interrogazione ti dicono 'autovalutazione?' MA MINCHIA AMO UNA COSA DEVI FARE E MI CHI… -