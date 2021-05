'Che cos'è l'economia circolare', lo spiega Emanuele Bompan (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - economia circolare, cos'è? A spiegare le sue mille sfaccettature e la vera e propria rivoluzione che rappresenta, ci pensa il libro “Che cosa è l'economia circolare” di Emanuele Bompan, con un contributo di Ilaria Nicoletta Brambilla, edito da Edizioni Ambiente, che torna in libreria con la versione aggiornata e ampliata. "Da un lato la scarsità di materie prime, dall'altro un consumo insostenibile di troppi oggetti dalla 'vita' troppo breve e infine gli output negativi della nostra economia, dai rifiuti all'inquinamento: l'economia circolare è una 'strategia strategica' per la sicurezza nazionale e del mondo industriale, e può creare nuova occupazione. Il libro - dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. - (Adnkronos) -, cos'è? Are le sue mille sfaccettature e la vera e propria rivoluzione che rappresenta, ci pensa il libro “Che cosa è l'” di, con un contributo di Ilaria Nicoletta Brambilla, edito da Edizioni Ambiente, che torna in libreria con la versione aggiornata e ampliata. "Da un lato la scarsità di materie prime, dall'altro un consumo insostenibile di troppi oggetti dalla 'vita' troppo breve e infine gli output negativi della nostra, dai rifiuti all'inquinamento: l'è una 'strategia strategica' per la sicurezza nazionale e del mondo industriale, e può creare nuova occupazione. Il libro - dice ...

Advertising

robertosaviano : Povera patria schiacciata dagli abusi del potere... Di gente infame, che non sa cos'è il pudore... Tra i governanti… - chetempochefa : Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e g… - franzrusso : Nuova puntata della rubrica #TTSmart, nel progetto di #HPEInnolab. Si parla di #cloud per capire davvero che cos’è… - amb1gua : RT @pessimistic_way: Alla gente che dice iL TrUcCo É ArTe, SeI iNvIdIoSa pErChé NoN sAi TrUcCaRtI gne gne: Salve, so truccarmi e mi piacci… - CHUUFFINO : tutto sto odio che stano versando i genshintwt verso eula ??? cos'è per caso è troppo bella per voi ?? u re scared ?? -