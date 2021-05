Api | il clima danneggia i fiori | nutrite artificialmente

(Di giovedì 20 maggio 2021) Pistoia: Apia causa delche hato i, rendendoli privi di nettare. Oggi nella giornata mondiale delle Api ci troviamo a dover sollevare un problema, non del tutto indifferente, che sta colpendo le api pistoiesi: la fame. Sono 470 gli apicoltori che stanno nutrendo le proprie lavoratrici con sciroppo, in quanto ilha devastato i, le temperature troppo basse gli hanno resi privi di nettare, l’alimento delle api. Gli alveari censiti e quindi anche colpiti da questo disastro ambientale sono circa 8.500, solo sul territorio pistoiese. Il danno risulta essere di tipo economico e ambientale, infatti oltre alla filiera del miele risulta compromesso anche l’ecosistema, l’impollinazione di tante colture quest’anno non ...

Ultime Notizie dalla rete : Api clima

... bombe d'acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera, come emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle(banca dati dell'European Severe Weather ...pazzo,"affamate": si preannuncia un'altra stagione difficile. Valorizzare il prodotto locale, occhio all'etichetta! (UNWEB) Il ritorno del freddo primaverile, soprattutto con le gelate di ...La pazza primavera, a macchia di leopardo su tutta la regione, non sta risparmiando l’apicoltura, con il lavoro delle api messo in crisi da maltempo e basse temperature per la stagione, fattori che ha ...Avevamo segnalato che il clima pazzo ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame le api nella regione con gli apicoltori costretti ad alimentarle negli alveari con sciroppi a base di zucchero per fa ...