Ansa: “Ecco chi sono i 3 arbitri di Serie A sospesi in via cautelare” (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Ansa ha rivelato i nomi degli arbitri di Serie A-B coinvolti nello scandalo dei presunti rimborsi truccati. I fischietti sono stati sospesi ed effettivamente la loro ultima presenza risale ormai a più di un mese fa. Si tratta di Fabrizio Pasqua di Tivoli, Federico La Penna di Roma 1 e Ivan Robilotta di Sala Consilina: secondo l’Ansa sono proprio loro tre i direttori di gara indagati e sospesi dall’Aia in via cautelare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ha rivelato i nomi deglidiA-B coinvolti nello scandalo dei presunti rimborsi truccati. I fischiettistatied effettivamente la loro ultima presenza risale ormai a più di un mese fa. Si tratta di Fabrizio Pasqua di Tivoli, Federico La Penna di Roma 1 e Ivan Robilotta di Sala Consilina: secondo l’proprio loro tre i direttori di gara indagati edall’Aia in via. SportFace.

