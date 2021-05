Amministrative | Salvini | “Il centrodestra sarà unito”??

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Ilarriveràentro il mese di maggio a definire i candidati per le città”. Lo dice Matteo, leader della Lega, in merito alle prossime elezioni.? mpe/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Per le elezionia Roma "ci sono tanti civici a disposizione" ma "se c'è qualche politico che si vuole fare avanti perché no?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo. A chi gli chiede se ...'Comprendo l'attenzione sullenelle città capoluogo di Regione, ma ci sono oltre 1.304 comuni che vanno al voto in ... così come fa il Partito democratico; a partire dalla Lega diL'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Roma, 20 mag. (askanews) - Per le elezioni amministrative a Roma 'ci sono tanti civici a disposizione' ma 'se c'è qualche politico che si vuole ...