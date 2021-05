Vitalizi | Senato restituisce assegno anche ai condannati

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Consiglio di garanzia delha confermato con tre voti favorevoli e due contrari la decisione assunta in precedenza dalla Commissione contenziosa di restituireaiin via definitiva L'articolo proviene da Firenze Post.

...in piena emergenza e vertici Sudafrica rilancia la proposta di sospendere I brevetti sui vaccini il consiglio garanzia delha confermato la sentenza di primo grado che ha restituito...Il consiglio di garanzia delha confermato la sentenza di primo grado che ha restituito ia Roberto Formigoni e ad altri parlamentari ai quali era stato tolto in quanto condannati. I voti favorevoli sono stati ...Il Consiglio di garanzia del Senato ha confermato con tre voti favorevoli e due contrari la decisione assunta in precedenza dalla Commissione contenziosa di restituire vitalizi ai condannati in via de ...Nelle scorse ore il consiglio di garanzia del Senato ha confermato la decisione di ridare il vitalizio a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia e senatore della Repubblica. La decisi ...