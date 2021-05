Uomini e donne: ex cavaliere pronto a tornare nel parterre (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex cavaliere Michele Dentice parla del suo addio a Uomini e donne ma non esclude un possibile ritorno futuro Michele DenticeIn una recente intervista un ex cavaliere di Uomini e donne ha parlato della sua esperienza nel programma e del motivo per cui ha deciso di abbandonare il parterre senza trovare la sua anima gemella. Stiamo parlando di Michele Dentice, che come in molti ricorderanno ha avuto una breve frequentazione con Roberta Di Padua. Vediamo cosa ha raccontato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Dentice (@michele dentice) Michele Dentice spiega perchè ha abbandonato Uomini e donne All’inizio di questa stagione di Uomini ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’exMichele Dentice parla del suo addio ama non esclude un possibile ritorno futuro Michele DenticeIn una recente intervista un exdiha parlato della sua esperienza nel programma e del motivo per cui ha deciso di abbandonare ilsenza trovare la sua anima gemella. Stiamo parlando di Michele Dentice, che come in molti ricorderanno ha avuto una breve frequentazione con Roberta Di Padua. Vediamo cosa ha raccontato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Dentice (@michele dentice) Michele Dentice spiega perchè ha abbandonatoAll’inizio di questa stagione di...

