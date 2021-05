Summer Game Fest svela i 30 partner dell' evento | oltre a Sony e Xbox ci sono Devolver | Annapurna e tanti altri

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilsi prepara a essere unimperdibile quest'anno. Ilival sarà un grande contenitore con showcase, anteprime e tanto altro, e ospiterà sviluppatori e publisher'industria videoludica provenienti da tutto il mondo. Tra i trentaannunciati c'èssima varietà: dalle principali realtà nel campo dei videogiochi comee Valve fino a publisher più irriverenti o innovativi comeDigital, Raw Fury eInteractive. Ilinizierà il 10 giugno con unKick Off in grande stile, che inizierà alle 20 (ora italiana). Se siete curiosi di sapere ...

Eh si, lo sappiamo che non vedevate l'ora della notizia ufficiale. Geoff lo ha confermato poco fa e finalmente abbiamo l'ufficialità della cosa . Anche quest'anno avremo ilFest con tutti i partner del caso. In questo caso inoltre il tutto avverrà il 10 Giugno. Subito dopo l'E3, che vi ricordiamo anche quest'anno si terrà in maniera virtuale. Purtroppo le ...All'inizio dello scorso mese avevamo iniziato a intravedere qualcosa riguardo l'evento di Geoff Keighley, ilFest e la sua nuova edizione 2021. Dopo la notizia dell'evento digitale , ora finalmente arriva qualcosa di buono. Infatti, proprio in queste ore, l'associazione dietro l'evento ha ...Il Summer Game Fest di Geoff torna anche quest'anno con tantissimi contenuti e nuovi sponsor per portare novità nel mondo dei videogiochi!