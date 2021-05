Si è rotta l' omero | grande paura per Simona Ventura

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rotta omero

il Giornale

Attimi di paura per Simona Ventura che, nelle scorse ore, è finita in ospedale per stare acconto alla madre, Anna Pagnoni, vittima di un brutto incidente domestico. A riportare la notizia è stata la ...... ideata nel 2020 da FrancescaGentile, vicepreside e docente di lettere dell'istituto Colombo ... Possono i legami renderci liberi? Sì, se sono fatti di nodi magici, direbbe. Il libro di ...Secondo appuntamento venerdì 7 maggio alle 17.30 per la rassegna letteraria Grandi autori a casa tua, ideata nel 2020 da Francesca Rotta Gentile, vicepreside e docente di lettere dell’istituto Colombo ...Brutta caduta per Marc Marquez nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna. Sul circuito di Jerez de la Frontera, lo stesso dopo nove mesi fa si ruppe l'omero, il pilota spagnolo alla curva ...