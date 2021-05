Roma | Gelmini | è ora di poteri adeguati | commissione ad hoc

(Di mercoledì 19 maggio 2021) "La città non gode dial ruolo che deve rivestire. E' arrivato il momento di riconoscerli anche a, come avviene a Berlino, Madrid, Bruxelles. E' stata istituita presso il ...

...piano investiranno anche la Capitale e sarà cura del dipartimento degli affari regionali e dell'intero governo assicurare che i benefici del piano si riflettano anche su", ha aggiunto. . ..., 19 mag 15:19 - Nei principali Stati europei e in generale negli Stati federali e regionali, alla Capitale sono attribuiti poteri e condizioni di autonomia..."La città non gode di poteri adeguati al ruolo che deve rivestire. E' arrivato il momento di riconoscerli anche a Roma, come avviene a Berlino, Madrid, Bruxelles. (ANSA) ...ROMA – Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha convocato per domani alle 11 la conferenza con all’ordine del giorno i temi che saranno affrontati nel corso della Stato-Reg ...