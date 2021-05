New York, indagine penale sulla Trump Organization: ipotesi di evasione fiscale e frode bancaria (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’indagine è stata aperta a causa delle accuse dell’ex avvocato del presidente, Michael Cohen, che ha testimoniato al Congresso nel 2019, affermando che Trump ha deliberatamente fornito valutazioni errate del suo patrimonio in vari documenti ufficiali, al fine di ottenere agevolazioni fiscali e condizioni di credito vantaggiose. E così ora le indagini della Procura di New York sulla Trump Organization non sono più esclusivamente di natura civile, ma anche penale, ha annunciato il procuratore dello Stato Letitia James, attraverso il portavoce Fabien Levy. Levy ha aggiunto che l’indagine penale è condotta “insieme al procuratore di Manhattan” Cyrus Vance. Vance, un democratico, nel 2018 aveva già avviato un’indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’è stata aperta a causa delle accuse dell’ex avvocato del presidente, Michael Cohen, che ha testimoniato al Congresso nel 2019, affermando cheha deliberatamente fornito valutazioni errate del suo patrimonio in vari documenti ufficiali, al fine di ottenere agevolazioni fiscali e condizioni di credito vantaggiose. E così ora le indagini della Procura di Newnon sono più esclusivamente di natura civile, ma anche, ha annunciato il procuratore dello Stato Letitia James, attraverso il portavoce Fabien Levy. Levy ha aggiunto che l’è condotta “insieme al procuratore di Manhattan” Cyrus Vance. Vance, un democratico, nel 2018 aveva già avviato un’...

Ultime Notizie dalla rete : New York Petrolio: riserve in crescita di 620.000 barili in Usa (Api) I future sul Wti in consegna a giugno avevano chiuso in ribasso dell'1,18% martedì al New York Mercantile Exchange a 65,49 dollari il barile.

Wall Street chiude in calo La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ribasso penalizzata dal comparto delle telecomunicazioni. Il Dow Jones ha perso lo 0,78%, l'S&P 500 lo 0,85% ed il Nasdaq Composite lo 0,56%. Male AT&T ( - 5,90%), T - ...

