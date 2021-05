Meteo weekend, Italia spaccata in due tra CALDO e TEMPORALI (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al momento l’Italia è sotto tiro delle correnti fresche nord-atlantiche, che tendono ad espandersi anche verso il Sud Italia. Le temperature sono di conseguenza in generale calo verso valori inferiori alla media stagionale. Non è certo una novità il fresco in questo mese di maggio e ciò riguarda non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa. Questa situazione segue quanto era accaduto ad aprile, con temperature molto fresche per il periodo. Primo vero CALDO, ma anche nuovi TEMPORALI. Italia divisa in due nel weekendNell’ultima parte di settimana assisteremo tuttavia ad un cambiamento, grazie anche alla rimonta anticiclonica che prenderà piede sul Mediterraneo Centro-Occidentale a partire da venerdì, con la contestuale parziale risalita del flusso perturbato ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al momento l’è sotto tiro delle correnti fresche nord-atlantiche, che tendono ad espandersi anche verso il Sud. Le temperature sono di conseguenza in generale calo verso valori inferiori alla media stagionale. Non è certo una novità il fresco in questo mese di maggio e ciò riguarda non solo l’, ma anche gran parte dell’Europa. Questa situazione segue quanto era accaduto ad aprile, con temperature molto fresche per il periodo. Primo vero, ma anche nuovidivisa in due nelNell’ultima parte di settimana assisteremo tuttavia ad un cambiamento, grazie anche alla rimonta anticiclonica che prenderà piede sul Mediterraneo Centro-Occidentale a partire da venerdì, con la contestuale parziale risalita del flusso perturbato ...

