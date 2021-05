L’ultimo Scudetto di Genova, della Sampdoria (Di mercoledì 19 maggio 2021) Trent’anni fa il campionato fu vinto da una squadra speciale al culmine di una delle storie più belle del calcio italiano Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Trent’anni fa il campionato fu vinto da una squadra speciale al culmine di una delle storie più belle del calcio italiano

Advertising

PaoloFCInter : RT @gippu1: 30 anni fa, il #19maggio 1991, il giorno più bello della storia di un club e di una tifoseria, l'ultimo campionato vinto in una… - ilpost : L’ultimo Scudetto di Genova, della Sampdoria - GiovaFormi : RT @gippu1: 30 anni fa, il #19maggio 1991, il giorno più bello della storia di un club e di una tifoseria, l'ultimo campionato vinto in una… - BaccalaroSimone : RT @gippu1: 30 anni fa, il #19maggio 1991, il giorno più bello della storia di un club e di una tifoseria, l'ultimo campionato vinto in una… - davidismo_ : RT @gippu1: 30 anni fa, il #19maggio 1991, il giorno più bello della storia di un club e di una tifoseria, l'ultimo campionato vinto in una… -