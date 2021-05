Lega, Corrotti: Ospedale Forlanini, Regione Lazio parla con Cgil e non con comitati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Ancora poco chiare le ragioni che spingono la Regione Lazio a confrontarsi con il sindacato della sinistra, lasciando in secondo piano i comitati cittadini, sul futuro del Forlanini. Allo stesso tempo, con un po’ di ritardo, anche la Cgil prende atto della ormai sfumata ipotesi di candidare il Forlanini a sede dell’Agenzia europea della ricerca biomedica dopo il mancato finanziamento del progetto presentato nel Recovery plan.” “A questo punto, prima che la Corte dei Conti intervenga e condanni la Regione Lazio, occorre ripensare ad un nuovo progetto per riqualificare l’area dell’ex Forlanini; partendo magari questa volta da un sano confronto con tutte le parti e non solo con gli amici del Pd”. Così in una nota Laura ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Ancora poco chiare le ragioni che spingono laa confrontarsi con il sindacato della sinistra, lasciando in secondo piano icittadini, sul futuro del. Allo stesso tempo, con un po’ di ritardo, anche laprende atto della ormai sfumata ipotesi di candidare ila sede dell’Agenzia europea della ricerca biomedica dopo il mancato finanziamento del progetto presentato nel Recovery plan.” “A questo punto, prima che la Corte dei Conti intervenga e condanni la, occorre ripensare ad un nuovo progetto per riqualificare l’area dell’ex; partendo magari questa volta da un sano confronto con tutte le parti e non solo con gli amici del Pd”. Così in una nota Laura ...

Advertising

petergomezblog : Perché Lega e Forza Italia vogliono i vitalizi per i corrotti? - MaraTahnee : RT @petergomezblog: Perché Lega e Forza Italia vogliono i vitalizi per i corrotti? - nino_pitrone : #PaolaTaverna: La sentenza con cui ieri #Lega e #ForzaItalia hanno riassegnato il vitalizio a politici corrotti e c… - Simo07827689 : RT @petergomezblog: Perché Lega e Forza Italia vogliono i vitalizi per i corrotti? - Yoda15271485 : RT @petergomezblog: Perché Lega e Forza Italia vogliono i vitalizi per i corrotti? -