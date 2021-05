Incendio a Dalmine | distrutti 300 metri quadrati di un tetto e due appartamenti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento di, una squadra della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio sono intervenuti verso mezzogiorno di mercoledì 19 maggio per unaldi un’abitazione in via Garbagni a. Le fiamme hanno distrutto circa 300quadri della copertura di un edificio. Duesono stati compromessi dal fuoco mentre altri due sono stati messi in salvo. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza la zona. L’intervento di bonifica è durato tutto il pomeriggio di mercoledì.

...vigili del fuoco del distaccamento die i volontari di Madone ha permesso di circoscrivere le fiamme a un solo capannone. Alle 3.30 della notte tra domenica 2 e lunedì 3 aprile, un...I Vigili del fuoco del distaccamento die l'autoscala della centrale di Bergamo sono intervenuti stamattina intorno alle 11.430 in ...al terzo piano di una palazzina per un principio d'...Incendio verso mezzogiorno di mercoledì 19 maggio a Dalmine, in via Garbagni. Per cause ancora in corso d'accertamento, sul tetto di un'abitazione in un complesso residenziale, sono divampate le fiamm ...