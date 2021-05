Immobile, Lazio-Torino: “Cairo mi ha lanciato gravi offese e accuse, non ci sto!” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le parole del presidente granata nei confronti dell’attaccante hanno dell’incredibile, accuse e offese pesantissime La gara di recupero della 25^ giornata tra Lazio e Torino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le parole del presidente granata nei confronti dell’attaccante hanno dell’incredibile,pesantissime La gara di recupero della 25^ giornata tra… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - DiMarzio : #LazioTorino, il messaggio di #Immobile in seguito alle accuse di #Cairo - Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - cristianobtweet : Ah se Immobile fosse stato il miglior realizzatore della storia della Lazio, immagino che solo così la… - msg_emanuele : RT @pisto_gol: In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fine partit… -