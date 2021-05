Il Papa taglia gli stipendi ai dipendenti vaticani. Parte la protesta: “Per noi il futuro sostenibile non esiste. Abolire i privilegi dei manager laici” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durissima protesta dei dipendenti vaticani per il taglio degli stipendi voluto da Papa Francesco. I lavoratori della Santa Sede contestano il provvedimento deciso per arginare il deficit della Santa Sede che, nel 2021, si prevede possa essere di 49,7 milioni, “pesantemente influenzato dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19”. In una petizione senza precedenti inviata a Bergoglio, i dipendenti esprimono “rammarico e profondo scoraggiamento” per la decisione del Pontefice, denunciando “le incoerenze che comunque permangono nel Vaticano e che rendono questo provvedimento troppo sbilanciato a discapito dei lavoratori onesti”. Per i dipendenti dello Stato più piccolo del mondo “il ‘futuro sostenibile’ è un traguardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durissimadeiper il taglio deglivoluto daFrancesco. I lavoratori della Santa Sede contestano il provvedimento deciso per arginare il deficit della Santa Sede che, nel 2021, si prevede possa essere di 49,7 milioni, “pesantemente influenzato dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19”. In una petizione senza precedenti inviata a Bergoglio, iesprimono “rammarico e profondo scoraggiamento” per la decisione del Pontefice, denunciando “le incoerenze che comunque permangono nel Vaticano e che rendono questo provvedimento troppo sbilanciato a discapito dei lavoratori onesti”. Per idello Stato più piccolo del mondo “il ‘’ è un traguardo ...

