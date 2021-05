Il blocco dei licenziamenti avrà fine a giugno: cosa succederà dopo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il provvedimento del governo dovrebbe contenere " come ricorda Money.it - un pacchetto di provvedimenti tesi a sostenere il lavoro . Tra questi anche la proroga della Cigs per cessazione di attività. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il provvedimento del governo dovrebbe contenere " come ricorda Money.it - un pacchetto di provvedimenti tesi a sostenere il lavoro . Tra questi anche la proroga della Cigs per cessazione di attività. ...

Advertising

agorarai : 'Si diano più ristori a chi è ancora chiuso. Dobbiamo impedire che le aziende periscano, e parallelamente prorogare… - JoseCarlosRRuiz : Per #Cuba e per la fine del #blocco degli #USA contro il popolo #cubano, si rafforza l'unità dei cubani residenti i… - gayasilvestri : RT @gocciodigin: mio fratello di 14 anni con johnny depp come sfondo harry styles come blocco e damiano dei maneskin su whatsapp e mio nonn… - robertosimonell : RT @FemcaCISL: Crisi della #moda, incontro con il ministro Orlando. Sindacati: 'Abbiamo chiesto il mantenimento del blocco dei licenziament… - etherealgraysxn : RT @gocciodigin: mio fratello di 14 anni con johnny depp come sfondo harry styles come blocco e damiano dei maneskin su whatsapp e mio nonn… -