Green pass | accordo per stop restrizioni viaggi a vaccinati extra Ue

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In attesa di uncovid europeo, gli Stati membri dell’Ue hanno intanto raggiunto unsulla proposta di raccomandazione, avanzata poco più di 2 settimane fa dalla Commissione, che consiglia ai 27 Paesi di rimuovere ledio per iUe che intendono venire in Europa e che rende meno rigidi i criteri in base ai quali viene stilata la lista dei Paesi considerati sicuri dal punto di vista epidemiologico. “Oggi gli ambasciatori dell’Ue – dice il portavoce della Commissione Christian Wigand – hanno concordato di aggiornare l’approccio aiatori che arrivano nell’Ue. Il Consiglio ora raccomanda di rimuovere leper i” con vaccini approvati dall’Ema. ...

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - heyjude_90 : Devi buttare il sacchetto della spazzatura? Fatti il green pass #CiSta - MarcoFinizio74 : RT @antonellaviol17: #Greenpass per i vaccinati esteso a 9 mesi (e si spera si potrà ancora estendere man mano che arrivano i dati). I 9 me… -

Intanto in altri Paesi, come in Danimarca, esiste già il green pass, un certificato Covid - 19 obbligatorio per accedere ad alcuni servizi (ad esempio cinema e teatri) e per viaggiare all'estero. Con l'approvazione del nuovo decreto Covid entreranno in vigore da oggi le novità che riguardano il green pass. Il green pass è una misura chiave che definisce le regole da seguire per organizzare matrimoni e vacanze. Il generale Figliuolo ha raccomandato pragmatismo dicendo no alla possibilità di effettuare richiami nelle regioni dove si trascorrono le ferie. Un modo per non abbassare la guardia ed evitare una qua...