Giro d'Italia 2021, tutte le classifiche dopo l'undicesima tappa: dominio per Egan Bernal (Di mercoledì 19 maggio 2021) Terminata l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2021, quella dedicata allo sterrato e al Brunello di Montalcino. Attacca e guadagna ancora Egan Bernal, fino ad ora dominante in questa Corsa Rosa. Andiamo a rivivere tutte le classifiche. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 20 42:35:21 2 3 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 7 ?4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 6 ?2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 9 ?4 YATES Simon Team BikeExchange 1:22 CLASSIFICA A PUNTI 1 1 – SAGAN Peter BORA – hansgrohe 108 2 2 – GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 91 3 3 – CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 91 4 5 ?1 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 79 5 6 ?1 NIZZOLO Giacomo

