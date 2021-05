Fiorentina, Lo Monaco spara a zero: “Commisso? Meno chiacchiere”. E sulla lotta Champions.. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pietro Lo Monaco spara a zero contro Rocco Commisso.Fiorentina, Commisso: “Vlahovic? L’intenzione è tenerlo e accontentarlo”. E su Gattuso…L'ex dirigente sportivo di Catania e Palermo tra le tante è intervenuto a Lady Radio. In particolare, Lo Monaco ha duramente criticato il patron della Fiorentina dopo lo sfogo di venerdì scorso di quest'ultimo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ogni società ha la propria programmazione, credo che le partenze dei vari tecnici siano previste e coperte in anticipo da tutti. Per il Sassuolo si parla di Italiano, che può intraprendere un percorso simile a quello di De Zerbi. Se la Fiorentina ha deciso di cambiare tecnico, penso che abbiano le idee molto chiare. Gattuso a Napoli ha lavorato in condizioni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Pietro Locontro Rocco: “Vlahovic? L’intenzione è tenerlo e accontentarlo”. E su Gattuso…L'ex dirigente sportivo di Catania e Palermo tra le tante è intervenuto a Lady Radio. In particolare, Loha duramente criticato il patron delladopo lo sfogo di venerdì scorso di quest'ultimo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ogni società ha la propria programmazione, credo che le partenze dei vari tecnici siano previste e coperte in anticipo da tutti. Per il Sassuolo si parla di Italiano, che può intraprendere un percorso simile a quello di De Zerbi. Se laha deciso di cambiare tecnico, penso che abbiano le idee molto chiare. Gattuso a Napoli ha lavorato in condizioni ...

