DISINFESTAZIONE IN CORSO: PFIZER (Di giovedì 20 maggio 2021) Un'azienda farmaceutica che dichiara di voler salvare vite ha l'obbligo morale ed etico di ritirare immediatamente il farmaco.Non siete d'accordo che sia più intelligente e più opportuno aprire un libro medico-scientifico serio ovvero che non abbia conflitti di interesse con le case farmaceutiche e studiare come funziona il vostro sistema immunitario, piuttosto che affidarsi ad un prodotto farmaceutico sperimentale dove la cavia sei tu al posto dei topi? I dati evidenziano che questi farmaci, denominati ingannevolmente vaccini, causano effetti dannosi alla salute dell'uomo, infatti, il 62% delle reazioni avverse sono indicate come gravi e riportiamo la definizione del termine grave come indicato dall'EMA: Un effetto indesiderato è classificato come "grave" se ha causato il decesso; ha messo in pericolo di vita; ha reso necessario il ricovero in ospedale o il prolungamento di ...

