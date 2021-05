Demi Lovato fa coming out: “Sono di genere non binario” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Oggi è un giorno che Sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come ‘non binario’, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in ‘loro'”. Ad annunciarlo è la cantautrice Demi Lovato su Twitter. “Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione -spiega la Lovato- Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi”. L’artista spiega poi di aver fatto questo gesto “per coloro che non Sono stati in grado di condividere chi Sono veramente con i loro cari. Per favore -esorta alla fine- continua a vivere nelle tue verità e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Oggi è un giorno checosì felice di condividere più della mia vita con tutti voi.orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come ‘non’, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in ‘loro'”. Ad annunciarlo è la cantautricesu Twitter. “Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione -spiega la- Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi”. L’artista spiega poi di aver fatto questo gesto “per coloro che nonstati in grado di condividere chiveramente con i loro cari. Per favore -esorta alla fine- continua a vivere nelle tue verità e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - Corriere : Demi Lovato: «Sono di genere non binario. Usate con me il pronome “loro”» - saldi_di : RT @donato_valerio: Io invece dopo attenta riflessione sono giunto alla conclusione di essere uno e trino. Chiamatemi Dio (o se preferite S… - itllbeafineline : RT @perchetendenza: 'Demi Lovato': Perché ha fatto coming out come non-binary - xinyanlover : demi lovato non binary?? -