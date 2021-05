Cyberpunk 2077: le cause legali contro CD Project RED passano da quattro a una sola – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cyberpunk 2077 dovrà affrontare un’unica causa legale come class-action complessiva e non più quattro procedimenti, attraverso una semplificazione.. Cyberpunk 2077 non ha pace nemmeno sul fronte legale, dove però, se non altro, le sue cause hanno ottenuto una notevole semplificazione in termini di organizzazione, anche se questo non sappiamo se possa risultare in qualche vantaggio da una parte o dall’altra della contesa: le quattro cause in forma di class-action che sono state aperte contro CD Projekt RED e il suo gioco sono infatti diventate una sola, più grossa ed estesa ma probabilmente più semplice da gestire. La corte ha sostanzialmente … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Cyberpunk ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021)dovrà affrontare un’unica causa legale come class-action complessiva e non piùprocedimenti, attraverso una semplificazione..non ha pace nemmeno sul fronte legale, dove però, se non altro, le suehanno ottenuto una notevole semplificazione in termini di organizzazione, anche se questo non sappiamo se possa risultare in qualche vantaggio da una parte o dall’altra della contesa: lein forma di class-action che sono state aperteCD Projekt RED e il suo gioco sono infatti diventate una, più grossa ed estesa ma probabilmente più semplice da gestire. La corte ha sostanzialmente … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo...

