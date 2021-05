Crisi migranti a Ceuta, un neonato finisce in mare e viene salvato: attimi di ansia e paura (Di mercoledì 19 maggio 2021) A Ceuta, enclave spagnola in Marocco, in meno di due giorni sono arrivati almeno 8mila migranti. Immediata la risposta della Spagna che ha schierato l’esercito rimandandone indietro la metà. Si tratta di una Crisi senza precedenti: i migranti sono giunti nell’enclave dopo aver superato irregolarmente il confine blindato. Le guardie di frontiera di Rabat, senza un preciso motivo apparente, hanno improvvisamente smesso di pattugliare l’area e così moltissime persone sono riuscite a superare la linea di confine in svariati modi. Naturalmente questo passaggio di persone da una parte all’altra ha portato anche a diverse conseguenze. Un neonato finito in mare è stato salvato dalla Guardia Civil spagnola. Crisi migranti a ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) A, enclave spagnola in Marocco, in meno di due giorni sono arrivati almeno 8mila. Immediata la risposta della Spagna che ha schierato l’esercito rimandandone indietro la metà. Si tratta di unasenza precedenti: isono giunti nell’enclave dopo aver superato irregolarmente il confine blindato. Le guardie di frontiera di Rabat, senza un preciso motivo apparente, hanno improvvisamente smesso di pattugliare l’area e così moltissime persone sono riuscite a superare la linea di confine in svariati modi. Naturalmente questo passaggio di persone da una parte all’altra ha portato anche a diverse conseguenze. Unfinito inè statodalla Guardia Civil spagnola.a ...

