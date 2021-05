Colloquio Biden-Netanyahu | “Ci aspettiamo oggi de-escalation verso cessate il fuoco”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ciuna significativa de-in un percorsoilil”. E’ il messaggio che il presidente americano Joeha trasmesso in una telefonata con il primo ministro israeliano Benyamin, la quarta da quando è iniziata la crisi con Gaza. Secondo quanto si legge in una nota della Casa Bianca, i due leader hanno avuto “una discussione dettagliata sullo stato degli eventi a Gaza, sui progressi di Israele nel ridurre le capacità di Hamas ed altri elementi terroristici e sugli sforzi diplomatici in corso da parte dei governi della regione e degli Stati Uniti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

a Netanyahu: serve significativa de - escalation oggi C'è stato un nuovotelefonico tra Joee Benyamin Netanyahu. Lo rende noto la Casa Bianca spiegando come i due leader ...Lo scrive il New York Times citando due persone a conoscenza del. Il giornale cita anche ... Questo può dare al presidentepiù flessibilità e influenza in futuro con Israele", ha ...L'esercito israeliano (Idf) ha continuato ad attaccare la rete di tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal portavoce, Hidai Zilberman, i caccia dello Stato ebraico hanno sga ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Conflitto Israele-Hamas, ancora nessuna tregua. Si lavora per un cessate il fuoco a breve ...