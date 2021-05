Cena con delitto 2 – accanto a Daniel Craig due importanti new entry (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il cast di Cena con delitto 2 si allarga. Sono due le new entry, Leslie Odom Jr. e Janelle Monàe. Ma chi sono le altre star – già annunciate – che compariranno a fianco di Daniel Craig? Cena con delitto (Knives Out) – pellicola di Rian Johnson che strizza l’occhio ai grandi gialli americani – è stata una delle sorprese del 2019, arrivando ad incassare cifre imprevedibili e a concorrere agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. E, non a caso, il colosso dello streaming Netflix ha commissionato al regista ben due sequel. Del cast originale, composto da nomi del calibro di Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas, Michael Shannon e Chris Evans, è stato confermato solo Daniel Craig nei panni del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il cast dicon2 si allarga. Sono due le new, Leslie Odom Jr. e Janelle Monàe. Ma chi sono le altre star – già annunciate – che compariranno a fianco dicon(Knives Out) – pellicola di Rian Johnson che strizza l’occhio ai grandi gialli americani – è stata una delle sorprese del 2019, arrivando ad incassare cifre imprevedibili e a concorrere agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. E, non a caso, il colosso dello streaming Netflix ha commissionato al regista ben due sequel. Del cast originale, composto da nomi del calibro di Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas, Michael Shannon e Chris Evans, è stato confermato solonei panni del ...

