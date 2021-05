Atp Ginevra 2021, Fognini-Djere sospesa per pioggia: gli aggiornamenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sfida tra Fabio Fognini e Laslo Djere, valida per il secondo turno dell’Atp di Ginevra 2021, è stata sospesa per avverse condizioni meteorologiche: addirittura la grandine sta investendo la città elvetica con tuoni e lampi. Sul risultato di 6-3 2-1 in favore del tennista bosniaco (che stava servendo con un break di vantaggio) il giudice di sedia ha optato per la sospensione momentanea. Stesso destino è toccato alla sfida tra Fucsovics e Stricker: di seguito tutti gli aggiornamenti. GLI aggiornamenti 15.34 – Una possibile chance per Fognini per resettare: l’inerzia era totalmente in mano al serbo che, all’interno di un quarto game da 15-15, stava servendo per mantenere il servizio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) La sfida tra Fabioe Laslo, valida per il secondo turno dell’Atp di, è stataper avverse condizioni meteorologiche: addirittura la grandine sta investendo la città elvetica con tuoni e lampi. Sul risultato di 6-3 2-1 in favore del tennista bosniaco (che stava servendo con un break di vantaggio) il giudice di sedia ha optato per la sospensione momentanea. Stesso destino è toccato alla sfida tra Fucsovics e Stricker: di seguito tutti gli. GLI15.34 – Una possibile chance perper resettare: l’inerzia era totalmente in mano al serbo che, all’interno di un quarto game da 15-15, stava servendo per mantenere il servizio. SportFace.

