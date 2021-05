Amazon, che svolta! Ora si può pagare in contanti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Amazon apre alla possibilità di pagare un acquisto effettuato, anche in contanti. Questa l’ultima novità un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle, la più grande Internet company al mondo. Amazon (Adobe Stock)E’ proprio il leader dell’e-commerce ad annunciarlo: “Acquista su Amazon.it, paga in contanti nel punto vendita più vicino”. Amazon-Western Union: affare fatto Western Union (Adobe Stock)Quattro step necessari per usufruire del nuovo servizio: acquistare normalmente ma scegliere (se disponibile) il metodo di pagamento “Paga in contanti nel Punto Vendita più vicino”. Una volta completato l’ordine, Amazon invierà la comunicazione di ricezione dell’ordine e un codice numerico con le ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)apre alla possibilità diun acquisto effettuato, anche in. Questa l’ultima novità un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle, la più grande Internet company al mondo.(Adobe Stock)E’ proprio il leader dell’e-commerce ad annunciarlo: “Acquista su.it, paga innel punto vendita più vicino”.-Western Union: affare fatto Western Union (Adobe Stock)Quattro step necessari per usufruire del nuovo servizio: acquistare normalmente ma scegliere (se disponibile) il metodo di pagamento “Paga innel Punto Vendita più vicino”. Una volta completato l’ordine,invierà la comunicazione di ricezione dell’ordine e un codice numerico con le ...

