Addio a Charles Grodin: l’attore di “Beethoven” è morto a 86 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Charles Grodin è morto dopo una lunga malattia all’età di 86 anni: l’attore ha raggiunto l’apice della carriera negli anni Novanta prendendo parte alla saga di Beethoven. Credit: Jemal Countess/Getty ImagesLutto nel mondo cinematografico. Charles Grodin, attore statunitense noto al pubblico italiano soprattutto per aver recitato nella saga del cane Beethoven, è morto ieri, martedì 18 maggio, nella sua abitazione a Wilton, in Connecticut. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia. Aveva 86 anni e da tempo lottava con una grave malattia: come reso noto dal figlio, all’attore era stato diagnosticato il cancro al midollo osseo. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021)dopo una lunga malattia all’età di 86ha raggiunto l’apice della carriera negliNovanta prendendo parte alla saga di. Credit: Jemal Countess/Getty ImagesLutto nel mondo cinematografico., attore statunitense noto al pubblico italiano soprattutto per aver recitato nella saga del cane, èieri, martedì 18 maggio, nella sua abitazione a Wilton, in Connecticut. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia. Aveva 86e da tempo lottava con una grave malattia: come reso noto dal figlio, alera stato diagnosticato il cancro al midollo osseo. Ti potrebbe ...

