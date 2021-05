A Milo sull'Etna i funerali di Battiato con gli amici più cari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono svolti in forma privata nella cappella della sua villa a Milo, in provincia di Catania, i funerali di Franco Battiato. Il cantautore siciliano è morto ieri a 76 anni circondato dall'affetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono svolti in forma privata nella cappella della sua villa a, in provincia di Catania, idi Franco. Il cantautore siciliano è morto ieri a 76 anni circondato dall'affetto ...

Advertising

Affaritaliani : A Milo sull'Etna i funerali di Battiato con gli amici più cari - askanews_ita : Per Battiato funerali a Milo sull’Etna con gli amici più cari - vipulavapula : Non io che sull'autobus affollato rido come una scema leggendo vecchi tweet di Maria Impiccetta De La Vega e Woody… - rinaldodinino : RT @adolfo_urso: ?? Addio, Maestro. Ti ricordo nella casa a Milo sull’Etna da cui si intravedeva la valle che degradava sino a Riposto, il t… - adolfo_urso : RT @adolfo_urso: ?? Addio, Maestro. Ti ricordo nella casa a Milo sull’Etna da cui si intravedeva la valle che degradava sino a Riposto, il t… -