Tare | “La Champions è stata persa a Firenze Ma per noi è fondamentale essere comunque in Europa”

(Di martedì 18 maggio 2021) Il ds della Lazio Igliha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi attimi dal match contro il Torino: “La priorità era laLeague. Abbiamo avuto la possibilità di lotfino alla partita con la Fiorentina. La sconfitta dipenso che siadeterminante per questo traguardo. Nello stesso momento è stato importante qualificarsi inLeague perchè dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo iniziato e giocare inper questa società”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igliha commentato il momento e non solo : " La priorità era laLeague, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. ...Lotito sembra di ghiaccio, Inzaghi smania,spinge per la conferma del tecnico piacentino. La ... Ora senza lala proposta sarebbe più asciutta, circa 2 milioni a stagione più bonus sempre ...Nel prepartita di Lazio - Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds biancoceleste Igli Tare: "La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è ...Igli Tare ha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo Igli Tare ha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del diret ...