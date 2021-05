Sampdoria | l’ultimo scudetto corsaro della nostra storia | la rivincita di una città e di una squadra fuori dal tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Paolo Villaggio se ne sta fermo immobile nella tribuna del Luigi Ferraris. Dal seggiolino alle sue spalle Gianni Minà sporge in avanti il microfono che stringe nella mano sinistra. L’attore si volta lentamente. É avvolto in un doppiopetto blu e ha un’ingombrante coccarda all’occhiello sinistro. È tutta colorata. Bianco. Rosso. Blu. Nero. “Mi dovrei vergognare – dice – io sono un intellettuale di sinistra, dovrei vivere queste cose con un certo distacco. Però è dura, non si può“. Due gigantesche lenti fumé gli coprono gli occhi. Ma non bisogna sforzarsi più di tanto per leggere l’emozione sul suo viso. E nella sua voce. L’uomo che ha passato tutta la vita a limare le parole, ora si ritrova improvvisamente a secco. Ed è una condizione piuttosto condivisa in quel pomeriggio di trent’anni fa. A Marassi non ci sono 30mila persone, ma un solo, gigantesco essere. Ha infinite sfumature diverse ...