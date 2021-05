Roma, nei bus tornano i verificatori di bordo (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Dopo lo stop di oltre un anno causato dalle norme anti covid, a partire da oggi Atac riattiverà i servizi di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di superficie e metroferroviari. "Il ritorno dei verificatori a bordo è una decisione importante che servirà anche a garantire maggiore sicurezza ai nostri clienti e il rispetto delle regole. E' anche un atto di riguardo verso tutti quei clienti che in questo anno di pandemia hanno continuato a pagare il biglietto. Altri non lo hanno fatto: un comportamento inaccettabile, direi persino immorale, che abbiamo il dovere di contrastare". Così l'amministratore unico Giovanni Mottura. "La lotta all'evasione è una lotta di civiltà, tanto più per un'azienda pubblica, alla quale tutti chiedono di migliorare in tutto. Ma senza il ricavato dei biglietti è molto difficile. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Dopo lo stop di oltre un anno causato dalle norme anti covid, a partire da oggi Atac riattiverà i servizi di verifica dei titoli di viaggio adei mezzi di superficie e metroferroviari. "Il ritorno deiè una decisione importante che servirà anche a garantire maggiore sicurezza ai nostri clienti e il rispetto delle regole. E' anche un atto di riguardo verso tutti quei clienti che in questo anno di pandemia hanno continuato a pagare il biglietto. Altri non lo hanno fatto: un comportamento inaccettabile, direi persino immorale, che abbiamo il dovere di contrastare". Così l'amministratore unico Giovanni Mottura. "La lotta all'evasione è una lotta di civiltà, tanto più per un'azienda pubblica, alla quale tutti chiedono di migliorare in tutto. Ma senza il ricavato dei biglietti è molto difficile. E ...

