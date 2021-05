Rinnovo Vlahovic, l’agente a Firenze per parlare con la dirigenza (Di martedì 18 maggio 2021) Rinnovo Vlahovic, questa la missione dell’agente dell’attaccante Darko Ristic, che ha raggiunto nella giornata di ieri la città di Firenze per parlare del prolungamento di contratto del suo assistito. Con il calciomercato ormai alle porte, uno dei pezzi più pregiati del mercato è sicuramente Dušan Vlahovic, attaccante della Fiorentina letteralmente esploso nel corso di questa stagione. La società viola però punta a non farsi scappare il proprio gioiello, e in questo senso l’arrivo a Firenze nella giornata di ieri dell’agente del giocatore per discutere del Rinnovo del contratto rappresenta, sia per la dirigenza che per i tifosi viola, un’ottima notizia. Rinnovo Vlahovic, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021), questa la missione deldell’attaccante Darko Ristic, che ha raggiunto nella giornata di ieri la città diperdel prolungamento di contratto del suo assistito. Con il calciomercato ormai alle porte, uno dei pezzi più pregiati del mercato è sicuramente Dušan, attaccante della Fiorentina letteralmente esploso nel corso di questa stagione. La società viola però punta a non farsi scappare il proprio gioiello, e in questo senso l’arrivo anella giornata di ieri deldel giocatore per discutere deldel contratto rappresenta, sia per lache per i tifosi viola, un’ottima notizia., ...

