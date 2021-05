Riforme: Salvini, 'noi ci siamo ma con Pd e M5s la vedo difficile' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Confermo che voglio assolutamente la riforma del fisco, della giustizia, della burocrazia. Ma la mia preoccupazione è che a giudicare dalle dichiarazioni del Pd e del M5S la vedo difficile". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. "La riforma del fisco, noi vogliamo la flat tax, è difficile che si faccia con 5 Stelle e Pd. Quella della giustizia è fondamentale, noi ci siamo, ce la mettiamo tutta, Draghi ce la mette tutta, se qualcuno rallenta se ne prenderà la responsabilità -ha detto ancora il leader della Lega-. Noi siamo i più convinti sostenitori delle Riforme, siamo curiosi di vedere come reagiranno Pd e M5s". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Confermo che voglio assolutamente la riforma del fisco, della giustizia, della burocrazia. Ma la mia preoccupazione è che a giudicare dalle dichiarazioni del Pd e del M5S la". Lo ha detto Matteoa Zapping. "La riforma del fisco, noi vogliamo la flat tax, èche si faccia con 5 Stelle e Pd. Quella della giustizia è fondamentale, noi ci, ce la mettiamo tutta, Draghi ce la mette tutta, se qualcuno rallenta se ne prenderà la responsabilità -ha detto ancora il leader della Lega-. Noii più convinti sostenitori dellecuriosi di vedere come reagiranno Pd e M5s".

