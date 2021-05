Primo Appuntamento si allarga e va in Crociera (Di martedì 18 maggio 2021) Primo Appuntamento È uno dei format più noti di Real Time e ora debutta con uno spin-off dall’ambientazione inedita: una nave da Crociera! Flavio Montrucchio salpa con il suo carico di concorrenti in cerca dell’anima gemella per Primo Appuntamento Crociera, sul canale 31 da martedì 18 maggio alle 21:20. Dopo aver ‘assortito’ più di 250 coppie nelle cene del ristorante cult delle passate stagioni, Flavio farà incontrare gli aspiranti fidanzati in una location tutta nuova, con la possibilità di conoscersi non solo a tavola ma, se lo vorranno, anche proseguire con un romantico dopocena al chiaro di luna o a bordo piscina e magari… in una suite da condividere! Le coppie potranno trascorrere insieme anche i giorni successivi, tra panorami mozzafiato e tramonti sul mare, in una dimensione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 maggio 2021)È uno dei format più noti di Real Time e ora debutta con uno spin-off dall’ambientazione inedita: una nave da! Flavio Montrucchio salpa con il suo carico di concorrenti in cerca dell’anima gemella per, sul canale 31 da martedì 18 maggio alle 21:20. Dopo aver ‘assortito’ più di 250 coppie nelle cene del ristorante cult delle passate stagioni, Flavio farà incontrare gli aspiranti fidanzati in una location tutta nuova, con la possibilità di conoscersi non solo a tavola ma, se lo vorranno, anche proseguire con un romantico dopocena al chiaro di luna o a bordo piscina e magari… in una suite da condividere! Le coppie potranno trascorrere insieme anche i giorni successivi, tra panorami mozzafiato e tramonti sul mare, in una dimensione ...

