Nuovi problemi per l’oleodotto Usa gestito da Colonial Pipeline. Flussi momentaneamente interrotti (Di martedì 18 maggio 2021) A quanto pare non è ancora finita, da poco rimesso in funzione l’oleodotto statunitense Colonial Pipeline sta incontrando di nuovo problemi. In particolare sarebbe fuori uso il sistema di comunicazione che consente ai clienti di gestire le loro forniture di benzina e gasolio. Il flusso nell’oleodotto è stato temporaneamente interrotto. L’inconveniente arriva a pochi giorni dal riscatto di 5 milioni di dollari pagato al gruppo di criminali informatici “Darkside” che avevano bloccato i sistemi operativi di fatturazione attraverso un software malevolo. Un cosiddetto ransomware che “sequestra” i dati criptandoli e rendendoli quindi inutilizzabili. L’unico modo per “liberali” è ottenere una chiave che permetta la decriptazione. Oppure quello di mettere in atto una serie di procedure che consentono il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) A quanto pare non è ancora finita, da poco rimesso in funzionestatunitensesta incontrando di nuovo. In particolare sarebbe fuori uso il sistema di comunicazione che consente ai clienti di gestire le loro forniture di benzina e gasolio. Il flusso nelè stato temporaneamente interrotto. L’inconveniente arriva a pochi giorni dal riscatto di 5 milioni di dollari pagato al gruppo di criminali informatici “Darkside” che avevano bloccato i sistemi operativi di fatturazione attraverso un software malevolo. Un cosiddetto ransomware che “sequestra” i dati criptandoli e rendendoli quindi inutilizzabili. L’unico modo per “liberali” è ottenere una chiave che permetta la decriptazione. Oppure quello di mettere in atto una serie di procedure che consentono il ...

Advertising

Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Nuovi problemi per l’oleodotto Usa gestito da Colonial Pipeline. Flussi momentaneamente interrotti - AigetEnergia : RT @fattoquotidiano: Nuovi problemi per l’oleodotto Usa gestito da Colonial Pipeline. Flussi momentaneamente interrotti - fattoquotidiano : Nuovi problemi per l’oleodotto Usa gestito da Colonial Pipeline. Flussi momentaneamente interrotti - Urantia_Italia : RT @josetorija_2: @Pontifex_it Dopo la Pentecoste 9. Il problema del Cristianesimo 'Se il #Cristianesimo persiste nel trascurare la propria… - max70gub : RT @ASampierdarena: Occhio anche alla Francia, ancora più *vicina*, dove la curva dei nuovi casi giornalieri sta già mostrando un'inversion… -