Napoli: arrestato pusher, in casa 1 chilo di hashish (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo Operativo Vomero hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un trentunenne incensurato di Secondigliano. L'uomo è stato sorpreso in strada a cedere una stecchetta di hashish a un cliente napoletano poi segnalato alla Prefettura. La perquisizione, estesa anche all'abitazione, ha consentito ai militari di rinvenire 12 panetti della stessa sostanza – 1 kg circa di droga – materiale per il confezionamento e 2540 euro in contante ritenuto provento illecito. Il trentunenne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

