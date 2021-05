Morto Lo Studente Di 16 Anni Colpito Da Un Infarto A Scuola Dopo L’ora Di Educazione Fisica

(Di martedì 18 maggio 2021) Leggimi l’articolo Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, al 16enne sarebbe stato riscontrato un problema cardiaco congenito sconosciuto sino a prima del malore. Sempre il Corsera specifica però che i dottori del ragazzo non si sono voluti pronunciare in merito. Tale condizione, comunque, escluderebbe l’nelle cause del malore, a differenza di quanto si fosse pensato al momento dei soccorsi.un primo ricovero al pronto soccorso di Lodi, era stato trasferito a San Donato, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico. Purtroppo, però, nella mattinata di sabato 15 maggio, Riccardo è spirato. ...

Si terranno oggi a Landriano, nel Pavese, i funerali di Riccardo Laveneziana, il ragazzo di 16 anni morto dopo essersi sentito male a scuola ...
Sant'Angelo Lodigiano, 18 maggio - Un minuto di silenzio per Riccardo Laveneziana. Grande la commozione negli istituti lodigiani ieri per ricordare il 16enne studente, residente a Landriano, nel Paves ...