“Luis Bacalov” | talenti in scena

(Di martedì 18 maggio 2021) Sabato 22 maggio alle 19.00 al Teatro Comunale Fusco di Taranto, finale del Concorso internazionale di composizione “”. Anche questo evento, come in occasione dell’omaggio a Milva andato inla scorsa settimana, si svolgerà in presenza del pubblico. Sei i finalisti selezionati. Arrivano da Giappone, Australia, Argentina e dall’Italia (Latiano, Foligno e Cagliari). Ingresso, 10euro (www..eventbrite.it). Siglato nel luglio 2020 dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dal vicesindaco e assessore alla Cultura, Fabiano Marti, e dal direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, il Concorso rappresenta l’occasione per lanciare nuovi compositori nel panorama musicale internazionale. Ma, allo stesso tempo, significare un sentito tributo al Maestro ...